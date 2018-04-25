Энтузиасты хотят поднять литовский флаг в «космос»

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Несколько энтузиастов технологий хотят вывести литовский флаг в стратосферу, приурочив это к столетию восстановления Литовского государства.

В рамках проекта «Флаг в космосе» 1 сентября флаг планируется поднять при помощи наполненного водородом метеорологического воздушного шара на высоту около 30 километров.

После этого воздушный шар должен сдуться и упасть при помощи парашюта.

Организаторы проекты хотят смонтировать на шаре фотоаппараты и видеокамеры, чтобы фиксировать флаг.

«Сама идея сделать фотографии с максимальной высоты была у меня всегда», — сказал BNS инициатор проекта, программист Раймондас Жвирблис.

BNS