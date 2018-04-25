ЕП поддерживает позицию Литвы о более значительной помощи ЕС на закрытие ИАЭС

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Европейский Парламент (ЕП) поддержал просьбу Литвы о выделении финансирования на закрытие Игналинской атомной станции (ИЭАС) в размере 780 млн евро в новой многолетней финансовой перспективе.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить на 2021–2027 годы на эти нужды сумма в 552 млн евро. Государства-члены примут решения по бюджету лишь в следующем году.

В четверг в Страсбурге за предложение выделить 780 млн евро проголосовали 569 европарламентариев, 17 были против, а 32 воздержались. Резолюция ЕП может лишь укрепить переговорные позиции литовского правительства, но, вероятно, не будет иметь решающего значения.

На закрытие станции из бюджета ЕС в 2014 – 2020 годах выделено 450,8 млн евро, в 2007 – 2013 годах – 837,4 млн евро.

Литва приняла обязательство закрыть ИАЭС при вступлении в ЕС. Эксплуатация ИАЭСокончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию, согласно подсчетам, будут продолжаться до 2038 года. Подсчеты показывают, что до того времени на закрытие станции еще понадобится 1,3 млрд евро.

BNS