Эпидемия гриппа объявлена уже в 14 самоуправлениях Литвы

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Литве продолжает расти, со вторника эпидемия гриппа объявлена в городе Алитус, Панявежском, Расяйнском, Шальчининкском и Тяльшяйском районах. В общей сложности эпидемия объявлена в 14 самоуправлениях страны.

Чуть раньше эпидемия была объявлена в городах Каунас и Панявежис, а также в Электренской, Пренайском, Укмяргском, Игналинском, Кедайнском, Йонавском и Тракайском районах.

В среду эпидемию объявит город Клайпеды. Национальный центр общественного здоровья в понедельник рекомендовал объявить ее и в Кайшядорском районе.

В период 21-27 января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всей стране был 155,2 случая на 10 тысяч жителей. На предыдущей неделе было зафиксировано 127,7 случая заболевания на 10 тысяч жителей.

BNS