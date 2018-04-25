Эпидемия гриппа повлияет не только на здоровье людей, но и на финансы

Грипп требует все больше жертв. От гриппа уже умерли 8 человек, самому молодому – около 50 лет. Это жители Паневежиса, Шяуляй, Клайпеды, Каунаса. Всего в Литве эпидемию гриппа объявили почти треть самоуправлений. Экономисты отмечают, что грипп наносит ущерб и финансам, пишет LRT.

Грипп обычно обычно требует дополнительных расходов и у здоровых, и у больных людей. По оценкам аптекарей, средняя стоимость самых популярных лекарств против гриппа составляет от 30 евро. Если возникают осложнения, цена может значительно возрасти.

По словам врачей, прививки являются самой надежной, безопасной и дешевой защитой от гриппа. 8 человек, которые умерли в этом году, не были привиты. Прививка может стоить в среднем около 20 евро. Семейные врачи напоминают, что делать прививки от гриппа лучше всего осенью, в октябре-ноябре.

Сокращение вашего личного бюджета может быть вызвано вынужденным «отпуском», когда вам нужно просить бюллетень. За первые 2 дня этой недели было выдано более 38 000 бюллетеней по болезни, за последнюю неделю — около 75 тысяч.

«За первые 2 дня болезни платит работодатель. С третьего дня «Содра платит» определенную ставку, но она составляет 80% доходов, тогда уже неважно, сколько времени человек болеет», — сказал представитель «Содры» Саулюс Ярмалис,

Экономисты отмечают, что для некоторых предпринимателей, таких как аптечные сети, грипп может приносить прибыль. Однако, по мнению экспертов, ущерб от гриппа может достигать нескольких процентов от ВВП страны.

Там, где преобладает внутренний спрос, ущерб действительно велик, потому что вполне естественно, что, когда потребители болеют, они не ходят за покупками, не посещают супермаркеты, развлекательные центры, не ходят в кино и не тратят свои деньги.