Эрдоган и Путин проведут переговоры 14 февраля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая по государственному телевидению, что 14 февраля встретится в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. Предполагается, что главной темой переговоров станет ситуация в Сирии.

Эрдоган заявил, что цель турецкой политики в отношении южного соседа – укрепление территориальной целостности Сирии. Глава государства также назвал Демократическую партию народов, за которую голосуют курдские граждане Турции, ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической группировкой.

Предыдущие переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Москве 23 января. Они также были посвящены вопросам урегулирования в Сирии – на основе так называемого «Астанинского процесса», в котором, помимо России и Турции, участвует и Иран.

NEWSru.co.il