Эрдоган и Трамп обсудили уход США из Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В ходе переговоров Эрдоган и Трамп «обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма».

Отмечается, что президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном. Эрдоган и Трамп договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии «при соблюдении интересов обеих сторон».

Также лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения товарооборота Турции и США до 75 миллиардов долларов.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания Трампа о выводе войск США из Сирии.

Напомним, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел сообщил, что пока Пентагон вывозит военную технику из Сирии, а срок вывода американских военных исчисляется неделями. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о близком освобождении Сирии от ИГИЛ, а также подтвердил, что решение Трампа о выводе американских войск остается в силе. Он также отметил, что США по-прежнему будут заниматься проблемой ИГИЛ, «но тактика в Сирии изменилась».

korrespondent.net