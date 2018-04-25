Эрдоган назвал Израиль «фашистским» государством из-за закона о еврейском характере страны

🔊 Воспроизвести Президент Турции Эрдоган назвал Израиль «самым фашистским и расистским» государством в мире. Об этом сообщает Sky News, а также израильские газеты The Jerusalem Post и Haaretz.

Заявление Эрдогана было сделано в ответ на принятый недавно в Израиле закон о национальном характере еврейского государства. Он официально определяет Израиль как родину еврейского народа.

Комментируя принятие этого документа, Эрдоган заявил, что, судя по нему, в некоторых представителях израильского руководства пробудился дух лидера нацистов Адольфа Гитлера. Он также заявил, что принятый закон направлен на легитимизацию угнетения представителей арабских меньшинств.

На высказывание Эрдогана уже ответил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он, в частности, обвинил главу Турции в убийствах граждан Сирии и сирийских курдов, а также массовых преследованиях турецких граждан.

«Эрдоган посадил в тюрьмы десятки тысяч своих сограждан. Тот факт, что великий «демократ» Эрдоган нападает на наш закон о национальном характере Израиля, является величайшим комплиментом», — сказал он.

Нетаньяху также добавил, что «Турция при Эрдогане превратилась в диктатуру, в то время как Израиль строго придерживается соблюдения равных прав для всех своих граждан, как до принятия закона, так и после».

Закон о национальном характере государства Израиль был принят в ночь на 19 июля. В нем говорится о том, что «государство Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение». В документе отмечается, что еврейскому народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в государстве Израиль.

Это первый в истории страны законодательный акт, в котором декларируется статус Израиля как национального государства еврейского народа. Идея принятия этого закона появилась еще в 2011 году, но парламентские противники законопроекта несколько лет блокировали его прохождение.

NEWSru.com