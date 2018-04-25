Эрдоган объявил бойкот американской электронной продукции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах бойкотировать электронную продукцию производства США. Об этом он заявил во вторник во время выступления в Анкаре, которое транслирует телеканал НТВ .

«Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung, у нас есть компания Vestel», — сказал глава государства.

Комментируя падение курса национальной валюты, Эрдоган заявил, что Турция обладает одной из самых здоровых банковских систем в мире и является 17-й в мире по объему ВВП и 13-й — по паритету покупательной способности. Именно в этом, по его словам, кроется причина враждебного отношения к Анкаре. А лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости. Кроме того, Анкара будет активно поощрять инвесторов в Турцию и делать ставку на производство аналогов импортируемых товаров и на производство «еще более качественной продукции, которую мы будем экспортировать».

«Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, что они отвечали?- «Конгресс не разрешает», — заявил Эрдоган. — Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо».

«Я обращаюсь к нашему деловому сообществу. Самый лучший ответ [США] будет засучить рукава и работать. Не закрывайте свои склады, производите товар. А ту продукцию, которая конкурентоспособна и востребована за рубежом, экспортируйте, экспортируйте и еще раз экспортируйте», — заявил Эрдоган.

Президент снова призвал население менять доллары на турецкую лиру для стабилизации ее курса. «Не сомневайтесь, мы продолжим решительно заниматься долларом, курсом, процентными ставками. И тут я верю нашему народу, вижу, что он массово пошел менять доллары на лиры. И это самая лучшая мера для защиты чести нашей валюты», — заявил Эрдоган.

Обвал курса турецкой валюты произошел на прошлой неделе. В пятницу, 10 августа, отношение турецкой лиры к доллару упало до исторического минимума — стоимость доллара составила 6,47 лиры. В понедельник, 13 августа, исторический минимум был вновь обновлен : после начала торгов утром в понедельник курс лиры к доллару достигал 6,9 — курс турецкой валюты упал еще на 8%.

Падение турецкой валюты произошло на фоне растущих политических и экономических противоречий с Соединенными Штатами. Очередное обострение отношений с Вашингтоном произошло 1 августа, когда санкции были введены против двух турецких министров. Поводом послужило содержание под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона , обвиняемого в причастности к попытке госпереворота 2016 года. В ответ Анкара объявила о зеркальных мерах

NEWSru.com