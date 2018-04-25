Эрдоган: «Сделка по С-400 отменена не будет»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова заключить с Москвой соглашение о поставках зенитно-ракетного комплекса С-500. Он также сообщил, что не откажется от приобретения ЗРК С-400.

«Соглашение о поставках заключено. Его разрыв был бы аморальным. Под договором поставлены подписи. Мы начнем и совместное производство», — сказал он, добавив, что Турция готова закупить и американские ЗРК Patriot.

Напомним, что 5 марта в Турцию прибыл помощник государственного секретаря Мэтью Палмер. Цель визита — убедить официальную Анкару отказаться от С-400. Миссия Палмера потерпела фиаско: министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что союзники не должны вмешиваться в подобные вопросы.

Накануне визита пресс-секретарь государственного департамента Роберт Палладино сообщил, что реализация сделки не останется без последствий. «Это приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, а также подвергнет риску будущие соглашения о поставках оружия», — заявил он.

Соглашение о поставках Турции российских ЗРК было подписано в 2017 году. Анкара должна получить четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сделка будет полностью реализована к концу 2019 года.

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