Эрдоган: Турция не сможет в одиночку справиться с новой волной беженцев из Сирии

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что его страна не сможет справиться в одиночку в случае возникновения новой волны сирийских беженцев, сообщает ТАСС.

«Если будет новая волна беженцев, то Турция больше не сможет справиться с ней в одиночку, — сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал AHaber. — Предложенная нами еще в начале сирийского кризиса формула создания зон безопасности [в Сирии] является наиболее практичным методом возвращения беженцев».

По его словам, «пребывание беженцев на территории Турции не может рассматриваться в качестве единственного способа решения проблем сирийских беженцев». В начале февраля Эрдоган также выступил с предложением создать в Сирии города для беженцев с помещениями контейнерного типа.

belta.by