Эрдоган: «Турция принесет Сирии мир и стабильность»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время турецкая армия уничтожит последних боевиков террористической группировки «Исламское государство», остающихся на сирийской территории.

«Очень скоро мы принесем мир, безопасность и стабильность не только восточному берегу Евфрата, но и другим регионам. Мы поддерживаем постоянные контакты с государствами, чьи войска находятся в Сирии, прежде всего с США и Россией», — сказал он.

«Мы продолжаем дипломатический процесс, одновременно закончив подготовку к новому этапу. Наша цель – обеспечить национальную безопасность Турции и территориальную целостность Сирии», — добавил Эрдоган.

Несколько месяцев назад президент заявил, что турецкая армия начнет масштабную операцию против террористов на востоке Сирии. Это вызвало у США опасения, что операция будет направлена против курдских ополченцев, которых официальная Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана.

NEWSru.co.il

Фото: twitter.com/News4Globe