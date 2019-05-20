Эрдоган заявил о совместной с Россией разработке систем обороны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 — «решенный вопрос», и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500. Об этом сообщает Reuters.
Эрдоган также выразил надежду, что американские истребители F-35 также поступят на вооружение турецкой армии.
«Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет», — подчеркнул он.
Турция заключила договор с Россией на покупку 4 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Первые поставки запланированы на 2019 год.
США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.