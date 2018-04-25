TOP,Сегодня в мире

ЕС дал Британии два дня на выход из тупика

Фото из открытых источников

В Европейском Союзе заявили, что будут работать без перерыва в выходные дни, если к пятнице, 8 марта, получат «приемлемые» идеи для выхода из тупика в переговорах о Brexit. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает BBC.

В свою очередь, Великобритания заявила, что «разумные» предложения уже были сделаны.

Агентство Reuters со ссылкой на свой источник в британском правительстве сообщает, что в настоящее время британской стороне нечего предложить для решения вопроса.

«Они ничего не предпринимают — они не готовы сделать то, что нужно. Возможно, что что-то может измениться в течение следующих 48 часов, но на данный момент нет ничего, что можно было бы предложить», — сказал собеседник агентства.

Новое голосование по Brexit запланировано на следующую неделю.

Как известно, дедлайн Brexit назначен на 29 марта. Однако, ранее Мэй впервые заговорила об отсрочке Brexit.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.