ЕС готов доработать декларацию об отношениях с Лондоном, но не соглашение о Brexit

🔊 Воспроизвести

Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), но допускает доработку совместной декларации о будущих отношениях. Об этом говорится в совместном коммюнике главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по итогам их переговоров, которое зачитал на брифинге в Брюсселе в четверг глава пресс-службы Еврокомиссии Маргаритис Схинас. В документе подчеркивается, что Мэй и Юнкер договорились встретиться еще раз до конца февраля, а до этого их команды переговорщиков продолжат работу по поиску выхода из тупика, передает ТАСС.

В коммюнике подчеркивается, что Тереза Мэй на этой встрече «описала ситуацию в британском парламенте и аргументы последнего голосования, в котором депутаты поддержали юридически обязывающие изменения системы «бэкстоп» — предохранительного механизма, который должен гарантировать сохранение прозрачной границы между остающейся в ЕС Республики Ирландия и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландии. Она также предложила «несколько вариантов для снятия озабоченностей в парламенте в отношении соглашения о выходе из ЕС».

«Председатель [Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер подчеркнул, что страны ЕС не будут вновь открывать для переговоров текст соглашения о выходе, которое представляет собой тщательно сбалансированный компромисс между ЕС и Великобританией, где обе стороны сделали существенные уступки, чтобы прийти к договоренности. Председатель Юнкер, однако, выразил свою открытость рассмотреть дополнение формулировок Политической декларации (об отношениях ЕС и Великобритании после выхода. — Прим. ТАСС), чтобы достичь более амбициозных отношений в будущем», — говорится в документе. Юнкер также предупредил, что любые дополнения этой декларации потребуют утверждения всеми остающимися в ЕС 27 государствами и Европейским парламентом.

Обе стороны подчеркнули, что переговоры проходили «в духе совместной работы для достижения организованного выхода Великобритании из ЕС, а также построения сильного партнерства в будущем в отношении общих вызовов: сохранения открытой и справедливой торговли, сотрудничества в борьбе с терроризмом и изменением климата, а также защиты, основанной на правилах системы международных отношений».

В заключении говорится, что переговоры были «интенсивными, но конструктивными», пишет The Guardian. «Несмотря на сложности, оба лидера согласились, что их команды должны вести переговоры по поводу того, возможно ли найти такой выход, который позволит получить максимально широкую поддержку британского парламента и будет соблюдать соответствующие рекомендации, одобренные Европейским советом», — говорится в коммюнике.

Теперь британскому премьер-министру предстоит обсудить те же проблемы с остальными институтами ЕС.

В Брюсселе у Мэй в четверг запланированы еще встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европарламента Антонио Таяни. Главной темой обсуждения станут так называемый защитный механизм недопущения появления жесткой границы на острове Ирландия («бэкстоп») и альтернативные способы обеспечить отсутствие жесткой границы на острове Ирландия.

Впрочем, лидеры ЕС уже заявили в среду, что согласованный сторонами текст соглашения о выходе не может быть изменен. Сразу после консультаций в Брюсселе Мэй отправится в Ирландию для обсуждения данного вопроса.

За Brexit британцам грозят адскими муками

За день до переговоров Мэй и Юнкера глава Евросовета Дональд Туск сказал, что в аду есть специальное место для сторонников Brexit, которые не могут решить, как его осуществить. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на это ответил: «Я менее религиозен, чем Дональд. Он верит в рай и ад, я же верю только в рай. Ад я вижу лишь тогда, когда работаю здесь в Брюсселе».

До прихода в Еврокомиссию в 2014 году Юнкер с 2005 по 2013 год возглавлял совет министров финансов государств зоны евро — Еврогруппу. В период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и в первые годы кризиса суверенной задолженности в зоне евро в 2010-2012 годах встречи Еврогруппы проводились иногда по несколько раз в месяц. Регулярно тяжелейшие переговоры затягивались до 4-5 часов утра.

Высказывание Туска возмутило британцев. Лидер большинства в палате общин парламента Великобритании Андреа Ледсом, которая вела активную кампанию за выход из ЕС, заявила, что Туск должен извиниться за свои «позорные и злобные комментарии».

«Этот евроманьяк изо всех сил пытается сохранить путы европейской бюрократии, которые окутали Британию. Именно Туск и его наглые переговорщики из ЕС раздувают страхи в попытке отменить результаты референдума», — сказал пресс-секретарь правой Демократической юнионистской партии Сэмми Уилсон.

Брюссельские чиновники со своей стороны пояснили BBC, что особое место в аду ожидает «брекситеров» после того, как те умрут, «а не прямо сейчас».

Механизм «бэкстопа» подразумевает, что Ольстер (Северная Ирландия) будет автоматически оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС, если стороны не смогут договориться по вопросу прозрачности границы на острове Ирландия до декабря 2020 года, то есть до завершения переходного периода в отношениях Великобритании и Евросоюза. Эта граница проходит между выходящей из ЕС вместе с Великобританией Северной Ирландией и остающейся членом европейского сообщества Ирландией.

Именно разногласия по теме «бэкстопа» стали причиной того, что 15 января британская Палата общин решительно, с перевесом в 230 голосов, отвергла текст 585-страничного соглашения с ЕС. Законодателей не устроило то, что при подобной постановке вопроса Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу. По мнению депутатов, это идет вразрез с тем, за что на референдуме 2016 года высказались большинство британцев, проголосовавших за полный суверенитет от Брюсселя. На прошлой неделе Палата общин проголосовала за то, чтобы правительство вообще удалило из текста соглашения с ЕС упоминание «бэкстопа», заменив его на некую «альтернативную договоренность».

NEWSru.com