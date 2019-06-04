ЕС готовит продление санкций по Крыму

Еврокомиссия предлагает продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.
ЕС «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя», — сообщает агентство.
По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
В документе, датированном 3 июня, говорится, что ЕС «останется приверженным полной имплементации политики непризнания» аннексии Крыма.
Более подробной информации о планах Еврокомиссии агентство не приводит.
Как сообщалось, на прошлой неделе Москва решила расширить «черный список» представителей Евросоюза в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении россиян.
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