ЕС и Калининград: сферы сотрудничества

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«Уникальное географическое положение Калининградской области предопределяет ее активную вовлеченность в международные связи России с европейскими партнерами. Область занимает одно из лидирующих положений среди субъектов Российской Федерации по объему зарубежных контактов», – говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Важным вкладом России в развитие взаимодействия с Евросоюзом является участие Калининградской области в международных программах приграничного сотрудничества Россия – ЕС («Россия-Польша 2014-2020 гг.» и «Россия-Литва 2014-2020 гг.»).

«Несмотря на антироссийские санкции, в 2018 г. отмечается увеличение внешнеторгового оборота Калининградской области, рост товарооборота с Польшей и Литвой. Содействовать развитию внешнеэкономических связей региона призван вступивший в силу 1 января Закон об особой экономической зоне в Калининградской области. В качестве нового инструмента привлечения инвесторов рассматривается запланированный к созданию в 2019 г. на острове Октябрьский в Калининграде специальный административный район с особым налоговым режимом».

По словам М. Захаровой, в последние годы ведется активная работа по совершенствованию российской нормативно-правовой базы в части упрощения условий ведения бизнеса и обеспечения государственной поддержки инвестиционного развития Калининградской области, решения вопросов энергообеспечения и экологии, «калининградского транзита», упрощения визовых процедур, развития транспортной инфраструктуры. По инициативе МИД России для посещения иностранными гражданами Калининградской области вводится система выдачи электронных виз.

Информация «ЛК», BNS