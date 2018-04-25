ЕС: мы не признаем суверенитет Израиля над Голанами

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Министр иностранных дел Евросоюза Федерика Могерини опубликовала в среду, 27 марта, заявление от имени 28 стран ЕС. В заявлении подчеркивается, что ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Наша позиция по поводу Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 СБ ООН, Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами», — говорится в заявлении.

25 марта в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. После переговоров, состоявшихся в Овальном кабинете, Дональд Трамп подписал президентскую прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

NEWSru.com.il