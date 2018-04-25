ЕС наказывает партию ФИДЕС – ультраправых Венгрии

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Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» временно исключена Европейской народной партии (ЕНП) за распространение дезинформации об институтах Евросоюза. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду по итогам съезда ЕНП, являющейся ведущим политическим объединением ЕС, ее председатель Джозеф Дол. Данное решение стало беспрецедентным в истории ЕНП.

«Членство ФИДЕС приостановлено до следующего решения. За это проголосовали 190 членов ЕНП, против — 3″, — заявил он. — Приостановка членства означает запрет на участие в партийных встречах, лишение права голоса, запрет для членов ФИДЕС выдвигать кандидатов на партийные посты в ЕНП».

Ранее генсек ЕНП Манфред Вебер предложил решать вопрос о членстве ФИДЕС в ЕНП по результатам анализа соблюдения Венгрией принципа верховенства закона. «Мы создадим специальный комитет, который возглавит Херман ван Ромпей. Его окончательное решение будет иметь колоссальные политические последствия», — заявил Вебер.

Ранее Еврокомиссия подвергла резкой критике медийную кампанию ФИДЕС, обвиняющую институты ЕС и международные структуры Джорджа Сороса в поощрении миграции в Европу. В ходе этой кампании на улицах венгерских городов появились билборды ФИДЕС с изображениями главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Джорджа Сороса с подписями типа «Они хотят ввести обязательные квоты на расселение мигрантов» или «Они хотят ослабить государства ЕС», или «Кто знает, что еще готовит Брюссель?».

мьером страны Виктором Орбаном. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает пресс-служба ЕНП.

«ЕНП — это партия ценностей, и каждый участник должен придерживаться принципов, которые нас объединяют. Сегодня о внутренней демократии заговорили. По просьбе 13 членов партии мы проголосовали за приостановку (членства — ред.) Фидес до дальнейшего уведомления», — заявил президент ЕНП Джозеф Даул.

Указано, что 190 участников партии проголосовали «за», трое — «против».

«Мы не можем идти на компромисс в отношении демократии, верховенства закона, свободы прессы, академической свободы или прав меньшинств. А антиевропейская риторика недопустима. Разногласия между ЕНП и Фидес должны прекратиться», — подчеркнул Даул.

Согласно принятому решению, венгерская партия потеряла право на участие в собрании ЕНП, право голоса, а также выдвижение кандидатов на должности в партии.

В ЕС ранее заявляли о неизбежности санкций против Венгрии, в частности, из-за ее миграционных законов, которые делают невозможным для неправительственных организаций предоставлять необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам.

Как сообщалось, Венгрия вышла из сделки по миграции с ООН. Правительство страны считает, что соглашение поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.

NEWSru.com