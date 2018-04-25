ЕС не признает Голаны частью Израиля

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Напомним, накануне Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Его слова прозвучали в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.
«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», − отметила Косьянчич.
Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты всегда будут оставаться в составе Израиля.
Справка
Израиль в ходе Шестидневной войны 1967 года отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.