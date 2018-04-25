ЕС не признает Голаны частью Израиля

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», − отметила Косьянчич.

Ранее Нетаньяху заявил, что Голанские высоты всегда будут оставаться в составе Израиля. Справка Израиль в ходе Шестидневной войны 1967 года отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта. korrespondent.net