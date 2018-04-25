ЕС обеспокоен торговыми практиками Китая

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Европейский союз и США ещё не согласовали вопросы, которые будут включены в торговые переговоры. При этом Брюссель выражает обеспокоенность в связи с торговыми практиками Китая.

На этой неделе состоится встреча между американским торговым представителем, а также лидерами Японии и ЕС. Они обсудят возможные реформы Всемирной торговой организации. Как предполагается, изменения коснутся Китая и прозрачности ВТО в целом.

«Мы не формируем коалицию против Китая. Мы обеспокоены многими китайскими практиками, поскольку для них нет реальных правил в ВТО, и именно это мы хотим исправить. Сейчас мы выясняем, можем ли мы обновить правила ВТО в рамках многонациональной системы и можем ли разработать правила, которые подходят всем участникам», сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

Президент США Дональд Трамп требует заключить новые торговые соглашения с Китаем, ЕС и Японией, поскольку старые договоры, по его словам, лишают его страну миллионов рабочих мест.

Вашингтон уже переписал соглашение в рамках североамериканской зоны свободной торговли НАФТА со своими соседями Мексикой и Канадой.

В октябре американский торговый представитель также сказал, что хочет начать переговоры с Евросоюзом и добиться того, чтобы американская сельскохозяйственная продукция была включена в каждое торговое соглашение.

Между тем, еврокомиссар по торговле выразила надежду, что американская сторона на время переговоров не будет вводить пошлины на импорт европейских автомобилей.

ntdtv.ru