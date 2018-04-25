ЕС опасается неконтролируемого Brexit

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Европейский союз опасается неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС, заявил Мишель Барнье, представляющий интересы Европы в переговорах по Brexit. Об этом сообщает Associated Press.

По данным BBC, Мишель Барнье рассчитывает, что в течение ближайших дней Тереза Мэй представит четкую позицию Великобритании по Brexit. ЕС надеется избежать Brexit без сделки.

Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что ЕС должен быть готов ко всем сценариям, в том числе к хаотичному выходу Великобритании из ЕС. Он также дал понять, что в Брюсселе не готовы к новым переговорам для выработки другого проекта соглашения по урегулированию отношений с Лондоном.

«Существующее соглашение является для нас наилучшей формой упорядоченного выхода Великобритании из ЕС», — цитирует политика ТАСС.

15 января состоялось голосование британской Палаты общин о принятии согласованного правительством Великобритании и ЕС проекта договора о Brexit. Против договора высказались 432 депутата, за него — 202 депутата. Поражения правительства с таким разрывом — 230 голосов — не было еще никогда в истории британского парламента. После голосования лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин объявил, что официально вносит предложение о вотуме недоверия правительству.

Как сообщает BBC, сегодня в 12.00 состоялось выступление Терезы Мэй в Палате общин, во время которого ей пришлось отстаивать свое право занимать пост премьер-министра. В случае если депутаты сочтут необходимым, вопрос о вотуме недоверия действующему консервативному правительству будет вынесен на голосование в 19.00.

Если вотум будет вынесен, то консерваторы должны будут в течение двух недель попытаться сформировать новое правительство большинства, а если это у них не получится, то объявить внеочередные выборы. Помимо внеочередных выборов, возможны и другие варианты развития событий, большинство из которых ведет к отсрочке формального выхода Великобритании из ЕС, который по плану должен состояться 29 марта.

Не исключены и крайние варианты «обвального» выхода без урегулирования отношений, а также отмены Brexit.

BNS