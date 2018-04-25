ЕС представит свою оценку стресс-тестов БелАЭС

Евросоюз (ЕС) на этой неделе представит свою оценку стресс-тестов строящейся недалеко от границы Литвы в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

Стресс-тесты БелАЭС провело в 2016 году дочернее предприятие главного подрядчика строительства атомной станции «Росатома» — «Атомпроект». Результаты стресс-тестов оценивала сформированная Еврокомиссией (ЕК) и группой регулирующих ядерную безопасность ведомств Европы (ENSREG) рабочая группа международных экспертов.

«В понедельник ENSERG рассмотрит отчет экспертной оценки стресс-тестов БелАЭС. После его утверждения результаты оценки стресс-тестов во вторник будут официально представлены в Брюсселе», — сказал BNS начальник участвовавшей в оценке отчета о стресс-тестах в Литве Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Михаил Демченко.

По его словам, пока результаты отчета об оценке стресс-тестов и рекомендации не обнародуются, однако они будут охватывать уже поднимавшиеся ранее вопросы безопасности станции, связанные с устойчивостью АЭС к землетрясениям или управлением в случае серьезных аварий.

Литва выслала свои замечания международной группе экспертов в середине января. Тогда литовские эксперты указали на отсутствие обоснования на предмет устойчивости БелАЭС в случае аварии тяжелого коммерческого самолета, а также обеспечения независимости системы управления в случае серьезных аварий. Кроме того, у Литвы вызывает сомнения анализ устойчивости станции при экстремальном землетрясении, так как он опирается на результаты 1997 года.

Самый главный вопрос Литвы о выборе площадки для строительства АЭС не рассматривается, поэтому он останется без ответа — как и вопросы об оценке воздействия АЭС на окружающую среду, качестве строительства и будущей эксплуатации, обеспечении культуры безопасности.

Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.

Минск отвечает, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Белоруссия надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство.

BNS