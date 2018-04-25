ЕС призвал избежать любого военного вмешательства в дела Венесуэлы

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Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила о необходимости избежать любого военного вмешательства в дела Венесуэлы, сообщает ТАСС.

«Позиция ЕС очень ясна — необходимо избежать любого военного вмешательства», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Майя Косьянчич подчеркнула, что Брюссель хочет видеть решение кризиса, которое будет мирным и демократическим. «Мы работаем над этим в рамках контактной группы, техническая миссия которой на прошлой неделе отправилась в Венесуэлу, чтобы обсудить все темы со всеми участниками», — добавила она.

Представитель внешнеполитической службы ЕС также сообщила, что Евросоюз 28 февраля обсудит проведение новой министерской встречи контактной группы по ситуации в Венесуэле.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

belta.by

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