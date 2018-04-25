ЕС собирается упростить выдачу виз для коротких поездок в страны Союза

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Евросоюз упростит процедуры выдачи виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС и будет использовать визовую политику для стимуляции сотрудничества по вопросам миграции с третьими странами, сообщила пресс-служба Европарламента.

«Во вторник переговорщики парламента и совета достигли неофициального соглашения по новому визовому кодексу ЕС, который закрепляет процедуры и условия для предоставления виз гражданам более 100 стран, направляющимся в ЕС на короткий срок до 90 дней в течение периода 180 дней», — говорится в коммюнике Европарламента, которое цитирует «Интерфакс».

В нем поясняется, что главной целью реформирования визового порядка является облегчение поездок законопослушных путешественников в туристических, коммерческих или профессиональных целях при одновременном противодействии незаконной миграции и содействии национальной безопасности стран ЕС.

Процедуры для законопослушных путешественников будут упрощены, и «будет прямая связь между визовой и миграционной политикой», отмечается в коммюнике.

Заявки на визы можно будет подавать в срок от шести (вместо трех в настоящее время) месяцев до 15 дней перед предусмотренной поездкой. Моряки смогут делать это за 9 месяцев до путешествия. Общие расходы по визам вырастут от 60 до 80 евро с возможной скидкой для людей моложе 18 лет. Дети до шести лет, студенты и ученые по-прежнему будут освобождаться от оплаты виз, информирует Европарламент.

Предусматриваются дополнительные льготы для профессиональных артистов и спортсменов высокого класса, направляющихся в ЕС для гастролей или соревнований. Люди, совершающие частые поездки, смогут рассчитывать на многократные визы.

В материалах Европарламента уточняется, что некоторые положения, такие как тарифы на визы, сроки решения по заявкам и период действия многократных виз, могут адаптироваться в зависимости от того, обеспечивает ли та или иная третья страна «достаточное» сотрудничество, или, напротив, оно является «недостаточным». Речь идет, прежде всего, о реадмиссии незаконных мигрантов. Соответствующая оценка будет ежегодно делаться Европейской комиссией.

Достигнутое неформальное соглашение должен утвердить голосованием комитет Европарламента по гражданским свободам. Затем за него проголосуют на пленарной сессии ЕП, после чего оно поступит на окончательное утверждение в Совет ЕС.

Изменения в визовом кодексе вступят в силу шесть месяцев спустя после публикации в «Официальном журнале» ЕС.

Добавим, в настоящее время гражданам 102 государств требуются визы для въезда в ЕС. При этом количество заявлений на получение таких виз увеличилось за последние годы на 50 процентов, с 10,2 млн в 2009 году до 15,2 млн в 2016-ом.

NEWSru.com