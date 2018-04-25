ЕС ввел санкции против компаний Ротенберга, связанных со строительством моста в Крым

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Европейский союз (ЕС) расширил санкционный список, связанный с присоединением Крыма к РФ, внеся в него компании, связанные со строительством моста через Керченский пролив . Как сообщается 31 июля в Официальном журнале ЕС , санкции были введены в отношении еще шести российских компаний.

В частности, в документе указаны такие организации, как АО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост». Ограничительные меры в отношении них связаны с участием в строительстве моста. При этом для последних трех «отягчающим обстоятельством» стал тот факт, что все они, по данным ЕС, принадлежат Аркадию Ротенбергу, который числится в черном списке ЕС с июля 2014 года, уточняет ТАСС. Ранее, в июне, члены семьи Ротенбергов были включены в расширенный санкционный список, принятый в отношении РФ властями Украины.

Еще одно предприятие — судостроительный завод «Залив» — попало под ограничения за участие в строительстве железной дороги к мосту через Керченский пролив, в то время как АО «ВАД» — за то, что является основным подрядчиком строительства трассы «Таврида» в Крыму, а также автомобильной дороги через Керченский мост и подъездных путей к нему.

«Таким образом АО «ВАД» поддерживает консолидацию незаконно аннексированного полуострова Крым с Российской Федерацией, что в свою очередь подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в пояснении ЕС к одному из шести пунктов списка, касающемуся данной организации.

Ограничительные меры вступают в силу с 31 июля. Они включают в себя заморозку активов фигурантов списка на территории стран Евросоюза. Кроме того, зарегистрированные в ЕС физлица и организации не могут предоставлять попавшим в черный список ЕС компаниям денежные средства.

В Крыму уже прокомментировали расширение санкций со стороны ЕС. Заместитель председателя Совета министров республики Крым Дмитрий Полонский в разговоре с РБК сравнил действия западных стран с «упорством сумасшедшего».

При этом он добавил, что «сами западные страны, которые поддерживают введение подобных санкционных режимов, страдают от этого намного больше, чем наша страна и наши компании».

По мнению Полонского, расширение санкций со стороны ЕС в очередной раз не приведет к желаемому результату — компании, против которых приняли меры, как работали, так и будут работать.

Аналогичное мнение сделали сами компании, вошедшие в расширенный санкционный список ЕС. «Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы «Таврида» в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО «ВАД» будут выполнены качественно и в срок», — заявила РИА «Новости» представитель заказчика проекта, пресс-секретарь госкомитета дорожного хозяйства Крыма Анастасия Гурина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вводимые в отношении российских компаний за строительство Крымского моста санкции ЕС «подрывной политикой, направленной против жителей полуострова».

Впервые санкции ЕС против России из-за Крыма были введены в 2014 году — после присоединения полуострова к России. Позже их действие неоднократно продлевалось, а списки попавших под ограничительные меры физлиц и компаний расширялись.

С открытием Крымского моста ситуация еще более накалилась. Помимо ЕС, возведение этого сооружения осудили в Канаде и США .

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Кремль в нарушении международного права и заявил о том, что сооружение понадобится российским «оккупантам», когда они будут покидать полуостров, который в Киеве считают аннексированным.

Киев оценивает убытки от строительства Крымского моста для Украины примерно в 1,2 млрд рублей в год. В качестве причины называется вынужденное сокращение тоннажа судов, заходящих в украинские порты в Азовском море.

Крымский мост стал самым протяженным и дорогим в России. Его возведение обошлось в 228,3 млрд рублей. Президент Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста. На следующий день было запущено движение автотранспорта. Открытие железнодорожной части планируется на 2019 год.

NEWSru.com