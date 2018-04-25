ЕС вводит пошлины на сталь из Украины

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Еврокомиссия вводит со 2 февраля защитные пошлины на импорт стальной продукции, в том числе из Украины, сообщает пресс-служба ЕК, передает Европейская правда.

Эти меры в отношении импорта стальной продукции будут действовать в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

«Сегодня Еврокомиссия опубликовала регламент, который вводит окончательные защитные меры на импорт стальной продукции. Эти меры вступают в силу завтра, 2 февраля, и заменят временные меры, действовавшие с июля прошлого года», — говорится в сообщении.

Меры касаются 26 категорий стальной продукции и представляют собой квоты, при превышении импорта которых будет применяться пошлина в размере 25%.

Мероприятия призваны защитить европейских производителей стали от притока стальной продукции, вызванного перенаправлением в ЕС поставок производителями из разных частей света из-за повышения Вашингтоном пошлин на ввоз стали и алюминия

Меры вводятся на три года, однако при изменении внешних обстоятельств возможен их пересмотр.

Напомним, в конце марта 2018 США ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Для Канады, Мексики и стран ЕС их действие было приостановлено и началось с 1 июня.

korrespondent.net