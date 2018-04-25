ЕС выделил на первый этап синхронизации ЛЭП Балтийских стран 323 млн евро

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Европейский Союз решил выделить на первый этап синхронизации линий электропередачи Балтийских стран 323 млн евро – 74,6% стоимости проекта (432,5 млн. евро), сообщила Еврокомиссия (ЕК). Литве выделено 125 млн. евро, а совокупная стоимость работ в стране составит 167 млн евро.

Средства будут выделены в рамках Европейского механизма взаимодействия (англ. Connecting Europe Facility, CEF).

По сообщению правительства, это крупнейший объем помощи, который до сих пор получала Литва из фонда на проекты энергетической инфраструктуры.

Финансирование ЕК будет запрашиваться и на другие проекты синхронизации, например, на прокладку морского кабеля для соединения ЛЭП Литвы и Польши. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал BNS, что заявка на второй этап будет представлена во втором квартале.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии. Предварительная стоимость всего проекта в Литве может достигать 1,5 млрд. евро.

В конце июня страны Балтии, Польша и ЕК подписали политическое соглашение о проекте синхронизации, завершить которую намечается в 2025 году. Совокупная стоимость проекта составит 432,55 млн евро, из них 167,045 млн евро приходится на Литву, около 77 млн евро – на Латвию и около 187 млн евро – на Эстонию.

Страны Балтии до сих пор работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

BNS