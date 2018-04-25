ЕС выделит около €4 млн на «содействие гражданскому обществу» Белоруссии

Евросоюз выделит около €4 млн на развитие гражданского общества Белоруссии в 2019 году. Об этом говорится в тендере Еврокомиссии, с которым ознакомился RT. Согласно описанию проекта, средства пойдут на «содействие гражданскому обществу» Белоруссии в повышении «прозрачности» системы госуправления, расширении участия граждан в политической жизни, проведении «демократических реформ» и защите прав человека. Кроме того, проект предполагает «поддержку продемократических сил» в республике.

Еврокомиссия выделит около €4 млн на развитие гражданского общества Белоруссии. В частности, проект предполагает содействие «демократическим преобразованиям» в республике. Об этом говорится в тендере, опубликованном Еврокомиссией.

«Глобальная цель этого конкурса заявок — содействие гражданскому обществу Белоруссии в повышении прозрачности системы госуправления, расширении участия граждан в политической жизни, проведении демократических реформ и защите прав человека, а также в обеспечении инклюзивного социально-экономического развития. По возможности это должно осуществляться через финансовую поддержку третьих лиц», — говорится в документе.

Так, проект делится на два лота. На первый Еврокомиссия готова выделить €2 млн. Он будет направлен на вовлечение гражданского общества, а также «малопредставленной» части населения в политическую жизнь страны.

«Лот 1: Содействие участию гражданского общества в политической жизни и процессе принятия решений, в особенности расширение возможностей женщин, молодёжи и других малопредставленных категорий населения», — указывается в тендере.

Цель же второго лота проекта Еврокомиссии, как говорится в тендере, — намерение продвигать реализацию фундаментальных прав человека и наращивание потенциала правозащитников страны. На него ЕС готов выделить €1,9 млн. Кроме того, лот включает «поддержку продемократических сил с целью развития представительной демократии с широким участием граждан в политической жизни», а также повышение «прозрачности» и «подотчётности» власти. Планируется, что исполнение проектов будет поручено неправительственным организациям и НКО.

В 2017 году стало известно, что Брюссель намерен выделить до €136 млн на продвижение реформ в Белоруссии до 2020 года. Так, по планам Евросоюза, около €27 млн должны быть направлены на программы обмена и налаживание связей между белорусами и европейцами, а €6,8 млн — на инициативы в рамках становления гражданского общества. С помощью таких мер ЕС планирует добиваться упразднения в стране смертной казни, развития свободы слова и собраний.

Между тем в ЕС неоднократно обвиняли Белоруссию в нарушении прав человека и принципов демократии. Так, в 2017 году в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС утверждалось, что действия белорусских властей противоречат политике демократизации и международным обязательствам страны. Тогда представитель главы дипломатии Евросоюза также заявил, что «шаги, предпринятые Белоруссией для соблюдения универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека, будут оставаться ключевыми для формирования отношений ЕС с этой страной».

В сентябре 2018 года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассчитывает заключить с ЕС соглашение о приоритетах партнёрства, однако при этом отметил, что в отношениях Белоруссии и Евросоюза есть «определённые нюансы».

«Когда мы работали на начальной стадии над этим документом, мы видели, что некоторые государства пытались вставить некоторые пассажи то ли с тематикой прав человека, то ли с политической подоплёкой», — отметил Макей, подчеркнув неприемлемость подобных действий.

В конце прошлого года Евросоюз рассказал об условиях сотрудничества с Минском. Согласно пресс-релизу представительства ЕС в Минске, Евросоюз готов налаживать связи с Белоруссией, но ждёт от правительства страны мер по «улучшению ситуации» с правами человека, в области свободы СМИ, а также проведения реформы избирательного законодательства.

Минск, в свою очередь, неоднократно говорил о готовности к конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом. При этом в МИД Белоруссии заявили, что страна не планирует заключать с ЕС договор об ассоциации.

Кроме того, Минск не намерен налаживать связи с Евросоюзом в ущерб России, о чём заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнёрам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с ними за счёт России — или против, или в ущерб России», — сказал Макей.

По словам министра, Белоруссия может выжить только благодаря нормальным отношениям со всеми глобальными игроками в регионе и мире.

Москва же не раз говорила о своём нейтральном отношении к развитию сотрудничества между Минском и Брюсселем. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у Москвы ревности из-за сближения Белоруссии и Евросоюза.

«Что касается процесса сближения между Белоруссией и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями», — сказал глава российского МИД.

l24.lt