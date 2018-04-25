ЕС хочет увеличить финансирование проектов в Беларуси

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Беларусь и Европейский союз создадут рабочую группу по новым взаимовыгодным проектам. Об этом сообщил сегодня журналистам европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Еврокомиссар отметил, что в ЕС сейчас разрабатывается бюджет практически на ближайшие десять лет, в нем отведено место и под финансирование проектов по линии «Восточного партнерства». Часть из них будет реализована в Беларуси.

«У нас есть возможность, и мы видим необходимость в наращивании объема финансирования этих проектов, — сказал Гюнтер Эттингер. — Мы договорились создать своего рода рабочую группу с экспертами из Беларуси и Европейской комиссии в Брюсселе для того, чтобы обсудить конкретные направления сотрудничества и будущие программы».

Одним из таких важных направлений является совершенствование транспортной инфраструктуры. «Беларусь имеет протяженную границу со странами — членами ЕС, она очень важная транзитная страна, что касается потоков между ЕС и Россией. Поэтому эта тема — расширение и развитие трансграничной транспортной сети — будет играть большую роль», — обратил внимание еврокомиссар.

Он добавил, что в этом году исполняется 10 лет инициативе Европейского союза «Восточное партнерство», которая в том числе служит развитию отношений с Беларусью. «Сейчас мы думаем над тем, чтобы сформулировать приоритеты для будущего развития отношений, разработать ряд прагматичных, практико-ориентированных проектов, которые будут носить взаимовыгодный характер. Прежде всего это касается экономической сферы», — отметил Гюнтер Эттингер.

В целом еврокомиссар констатировал, что за последние годы Беларуси и ЕС удалось значительно продвинуть свои отношения и нормализовать двусторонний диалог. Он убежден, что обе стороны заинтересованы продолжить эту тенденцию. Гюнтер Эттингер также отметил усилия Беларуси, которые она прилагает для скорейшего урегулирования конфликта в Украине. «Очень убедительной выглядит позиция Беларуси и Президента с точки зрения стабильности и безопасности в регионе, стремление страны быть гарантом мира в регионе, мирного соседства», — заявил он.

belta.by