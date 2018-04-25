Еще один овощной кризис? Цены в Литве растут с космической скоростью

Наступающая весна повышает цены на овощи на прилавках магазинов. Некоторые литовские овощи уже трудно найти, и стоимость остатков, раскупаемых у фермеров, намного выше, сообщает LRT.

Хранилища овощей у фермеров скоро опустеют и будут забыты до осени. А мысли – уже о подготовке к весеннему севу.

По словам фермера Паневежского района, цены на овощи в настоящее время растут.

«Если овощей не хватает, а их нет во всей Европе, в Польше не хватает. И мы повышаем цены, все хотят заработать. Осталось 100 тонн картофеля, но это всего на пару недель и все, кончится. В этом году урожай был никчемным. И поэтому у нас нет. Очень высок спрос на лук. Цены растут с космической скоростью», — сказала производитель овощей Милда Микелёнене,

Торговые сети утверждают, что по сравнению с прошлым годом литовские овощи уже прошлой осенью подорожали на 30-40%. Производители жаловались на плохой урожай из-за жаркого лета.

«Мы по-прежнему сравниваем с аналогичным периодом прошлого года, но за последние несколько месяцев подорожание составило от 30% до 40%. И речь идет именно о картофеле, моркови, луке и капусте, таких традиционных литовских овощах. Потому что, если мы говорим о продукции иностранных поставщиков, то колебания цен нет и подорожания по сравнению с предыдущим периодом тоже нет», — сказала представитель IKI.

«Поставщики продают нам овощи в три-четыре раза дороже, чем в прошлом году. У нас из литовских овощей остались только картошка и морковь. Все остальные овощи закончились. Поэтому нам придется импортировать из южных регионов, где уже появляется новый урожай, и мы надеемся, что оттуда они будут дешевле», — сказал представитель Norfa.