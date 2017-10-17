Если КС не откроет путь двойному гражданству, потребуется референдум – премьер

Если Конституционный суд Литвы не откроет путь для двойного гражданства литовцев, эмигрировавших в другие страны Евросоюза и НАТО, политики обязаны будут объявить референдум по поправкам к Конституции, заявил литовский премьер Литвы Саулюс Сквярнялис.

Об этом он сказал во вторник утром, за несколько часов до начала заседания Конституционного суда (КС).

“После этого решения КС, возможно, будет яснее политикам, что делать дальше”, – сказал глава правительства в интервью радиостанции LRT .

“После окончательного вердикта и разъяснений КС о том, что это (изменение Конституции) единственный путь, основной задачей всех политиков, которые поддерживают идею двойного гражданства, будет проведение референдума, убеждение людей в участии в нем, и в том, чтобы на референдуме было принято такое решение”, – сказал С. Сквярнялис.

Получив обращение более ста парламентариев, КС во вторник утром начинает рассматривать дело, в котором должен прояснить, можно ли закрепить законом право на двойное гражданство для граждан Литвы, покинувших страну после восстановление независимости и проживающих в странах ЕС и НАТО.

В Конституции говорится, что за исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.

Ранее Конституционный суд указал, что двойное гражданство возможно только в исключительных случаях, а его широкое применение возможно лишь путём изменения Конституции. Статью о гражданстве можно изменить только путём референдума.

Однако парламентарии считают, что выросшая после вступления в ЕС эмиграция и увеличение количества смешанных браков создают предпосылки для корректировки конституционной доктрины.

В последнее время в парламенте обсуждается возможность значительного расширения перечня лиц, имеющих право на двойное гражданство Литвы и другого государства. После дискуссий депутаты обратились в Конституционный суд за разъяснением, можно ли законом установить двойное гражданство для граждан Литвы, которые после восстановления независимости разъехались по странам Европейского союза и НАТО.

Депутаты также обращают внимание на то, что двойное гражданство уже сейчас разрешено более чем 200 тыс. человек. Как утверждают политики, это не соответствует официальной доктрине, гласящей, будто двойное гражданство должно быть редким исключением, а не распространённым явлением.

Новейшая инициатива по узаконению двойного гражданства вызвала опасения, что после выхода Великобритании из Европейского союза литовцы начнут массово добиваться получения британских паспортов, и в результате могут быть лишены литовского гражданства. В настоящее время в Соединённом Королевстве проживает порядка 200 тыс. литовцев.

Согласно данным проведённого в апреле компанией RAIT по заказу BNS опроса выяснилось, что 60% жителей Литвы согласны с тем, чтобы эмигрантам нового поколения позволили иметь двойное гражданство.

Сторонники двойного гражданства опасаются, что на референдум может не явиться достаточное число избирателей и это окончательно похоронит идею. Сейчас закон предусматривает, что вопрос двойного гражданства можно скорректировать референдумом, если эту идею поддержат более половины граждан, обладающих правом голоса и внесенных в избирательные списки. Такое требование применяется ко всему первому разделу Конституции.

BNS

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