ESO намерена инвестировать в массовое внедрение интеллектуальных счетчиков 219 млн. евро

Электро- и газораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) в течение пяти лет планирует инвестировать во внедрение интеллектуальных счетчиков около 219 млн. евро. Компания намерена внедрить около 2 млн. интеллектуальных счетчиков электричества и газа, позволяющих потребителям экономить электроэнергию.

По словам директора Службу услуг ESO Игнаса Пранскявичюса, благодаря внедрению интеллектуального учета жители смогут экономить в год как минимум 7% электроэнергии.

“Мы завершили анализ выгоды затрат, представив проект в Министерство энергетики, где получили поддержку, проект включен в Национальную стратегию энергетической независимости. Представили (проект – ред.) Комиссии по ценам. Не ожидая решений, стартуем с подготовкой документации для конкурсных закупок. В начале следующего года собираемся начать покупки, в 2019 году стартуем с массовым внедрением”, – сказал Л. Пранскявичюс на пресс-конференции в четверг.

По его словам, проведенный в жизнь ESO пилотный проект, во время которого в Литве было внедрено почти 3 тыс. интеллектуальных счетчиков, показал, что интеллектуальный учет позволяет жителям регулировать потребление энергии и экономить.

Проведенный компанией Ernst & Young анализ показал, что предварительные инвестиции в размере 219 млн. евро принесут стране 88 млн. евро общей экономической выгоды.

BNS

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