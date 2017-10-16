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ESO позаимствует у Lietuvos energija 100 млн. еро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 16, 12:00   |   1 комментарий

Предприятие по распределению электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) получит заем на сумму 100 млн. евро у выпустившей “зеленые” облигации компании Lietuvos energija. Предприятие намерено инвестировать в модернизацию сети.

“Соглашение благоприятствует бизнесу, потому что не предусматривает обычные для кредитования ограничения – гарантии, поручительство, залог, административную плату, другие ограничения”, – сказал для пресс-релиза директор Службы по финансам и администрированию ESO Аугустас Драгунас.

ESO будет платить компании Lietuvos energija за кредит сроком на 10 лет 2,23% годовых, сообщило предприятие. Намечается инвестировать в замену воздушных ЛЭП подземными, обновление трансформаторных подстанций.

Lietuvos energija в начале июля разместила на внутреннем и внешнем финансовых рынках эмиссию “зеленых” облигаций номинальной стоимостью 300 млн. евро.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (90.133.182.23) Профессор Мудаштамп пишет:
    2017 10 16 at 12:51

    А чо очень выгодная сделка. Очень инновационный подход.






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