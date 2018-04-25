ESO приступает к реализации проекта «умных» счетчиков

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Предприятие литовской государственной группы Lietuvos energija — Energijos skirstymo operatorius (ESO) приступает к реализации проекта оборудования «умных» электросчетчиков стоимостью более 200 млн евро.

В минувшую пятницу компания объявила конкурс на покупку счетчиков и решения системы информационных технологий (ИТ) — будущие поставщики должны будут поставить около 1,76 млн смарт-счетчиков, создать и внедрить информационную систему смарт-учета, осуществлять управление и надзор за ее инфраструктурой.

Как говорится в сообщении ESO, чтобы отобрать 6 сильнейших поставщиков, будет предпринят квалификационный отбор, и только соответствующие требованиям предприятия получат подробные технические спецификации и смогут вносить предложения. Победит самое выгодное в экономическом отношении предложение.

Предложения на конкурс ожидаются до 4 апреля, а договор сроком на 10 лет с победителем конкурса, как ожидается, будет подписан в первом квартале 2020 года. Начать массовое внедрение счетчиков намечается в четвертом квартале того же года, а завершить в конце 2023 года.

Как сообщает ESO, внедрение смарт-учета, в особенности — удаленного, позволит снизить потребление электроэнергии, убытки сети, можно будет точнее планировать инвестиции.

После проведения в жизнь в 2017 году пилотного проекта средняя экономия электроэнергии составила около 6%.

При реализации проекта ESO будет консультировать испанское предприятие AF Mercados – Energy Markets International.

BNS