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ESO: в следующем году цена на электроэнергию в Литве в следующем году снизят на 3,5%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 22, 18:00   |   Комментариев: 0

С начала следующего года общественные цены для частных потребителей компании распределения газа и электроэнергии  Energijos skirstymo operatorius (ESO) должны снизиться на 3,5%.

Правление компании 21 ноября утвердило новые цены на услуги пересылки электроэнергии и цены на общественную электроэнергию, которые вынесены на утверждение Комиссии по контролю над энергетикой и ценами, сообщила ESO.

Директор общественных поставок ESO Рамунас Кяуленас сказал, что окончательные цены еще будут меняться в зависимости от утверждения бюджета услуг, отвечающих общественным интересам (УООИ).

По его словам, цены следующего года для населения снизятся по причине сокращения цены на приобретение электроэнергии и составляющей УООИ, которая сейчас ниже, чем в 2017 году.

Комиссия по контролю над энергетикой и ценами установит тарифы для потребителей до конца ноября.

BNS

Метки: 

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