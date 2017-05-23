ЕСПЧ: Литва нарушает права осужденных пожизненно, лишая их последней надежды

Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) во вторник объявил, что Литва нарушает права осужденных пожизненно лиц, не создавая для них никакой реальной возможности выйти на свободу.

По мнению судей ЕСПЧ, право президента предоставить помилование не является действенным и достаточным средством.

Суд отметил, что хотя представляющие опасность лица могут постоянно находиться в заключении, однако даже те, кто совершил самые страшные преступления, “сохраняют в себе человеческое начало и возможности измениться”.

“Какими бы длительными и заслуженными ни были сроки их тюремного заключения, они все же вправе надеяться, что когда-нибудь смогут искупить вину за совершенные ими проступки. Полностью лишать их такой надежды не стоит. Лишить их этого чувства надежды означало бы лишить их фундаментального аспекта их человеческого начала, и поступать так было бы унизительно для них”, – говорится в решении ЕСПЧ.

Суд установил, что система президентского помилования в Литве фактически не предоставляет получившему пожизненный срок человеку возможность знать, что он или она должны сделать, чтобы получить свободу, и на каких условиях. Кроме того, в Литве нет системы судебного пересмотра, которая полностью или частично освобождала бы от пожизненного заключения.

Суд в Страсбурге объявил, что Литва нарушила права шести осужденных, гарантируемые в Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас в Литве 120 осужденных пожизненно, большинство из них отбывает срок в вильнюсской тюрьме Лукишкес, сказал BNS пресс-атташе Департамента по делам тюрем.

BNS

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