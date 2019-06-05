ЕСПЧ: Литва обоснованно ограничила роды на дому

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Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что Литва обоснованно ограничила роды на дому, поскольку заботится о здоровье рожениц и младенцев.

«Нет никаких оснований сомневаться в том, что политика литовского государства заключается в поощрении родов в больницах, стремились обеспечить здоровье женщин и во время родов, и после них», – указал Страсбургский суд.

Коллегия семи судей констатировала, что Литва могла бы, но не обязана разрешать заранее запланированные роды на дому.

В Страсбургский суд обратились четыре женщины, рожавшие на дому. Им больницы отказались предоставлять медицинскую помощь на дому и указали выбрать роддом.

Литовские власти с начала этого года открыли правовые возможности для родов на дому. Однако до сих пор не нашлись учреждения, которые бы аккредитовали для предоставления таких услуг.

В своем решении ЕСПЧ обращает внимание на эти поправки и отмечает, что Литва постоянно пересматривает свои законы. Законы должны соответствовать развитию медицины и науки. Должно быть полное обеспечении прав женщины в сфере репродуктивного здоровья. Также должны быть обеспечены надлежащие условия для пациентов и медицинского персонала в родильных домах по всей стране».

Судья из Эстонии в этом деле огласила свое отдельное мнение. Она считает, что ограничивая роды на дому страна нарушила право женщин на выбор.

BNS