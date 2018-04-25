ЕСПЧ отказал Украине в иске против России

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Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в удовлетворении запроса Украины, в котором эта страна просил принять обеспечительные меры против России из-за задержания трех украинских кораблей в Керченском проливе и ареста их моряков.

Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в дополнительных мер, так как запрос не содержал новых аргументов и являлся идентичным более раннему обращению, на которое Москва уже ответила, сообщается на сайте российского Минюста.

Запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся в настоящее время под стражей в Москве, о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи. При этом власти Украины попытались оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций, поясняют в ведомстве.

Об иске Украины в ЕСПЧ стало известно 7 января. Киев требовал признать незаконным арест ее моряков, которые 25 ноября 2018 года были задержаны по статье УК РФ о нарушении порядка пересечения государственной границы в районе Керченского пролива. В документах шла речь о том, что Россия нарушает статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о правах человека.

Российские пограничники 25 ноября задержали с применением оружия в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь. По версии РФ, эти три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море.

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех 24 моряков с трех кораблей украинских ВМС. Они являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Задержанные находятся в СИЗО «Лефортово».

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

В США 13 февраля подготовили новые санкции против России в связи с «вмешательством Кремля в демократические институты за рубежом» и «агрессией Кремля против Украины». В рамках законопроекта о новых санкциях против России американские сенаторы также предлагают наложить ограничения на РФ из-за обстрела и захвата в конце 2018 года трех украинских кораблей, направлявшихся в Керченский пролив.

NEWSru.com