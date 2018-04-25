ЕСПЧ отменил слушания в деле Украины против России

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Европейский суд по правам человека перенес на неопределенный срок публичные слушания по «крымской» жалобе Украины против России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ сообщает Европейская правда.

При этом причины такого решения в Страсбурге не уточняют, сообщив лишь о самом факте переноса.

«Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля», — заявили в судебной инстанции.

Там также отказались назвать предполагаемую дату заседания.

По информации издания, стороны спора уже получили официальное сообщение о переносе слушаний. По данным собеседников, решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным.

Кроме того, об отложении заседания сообщает и официальный сайт ЕСПЧ.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до «юридического оформления» аннексии решением Государственной думы РФ.

korrespondent.net