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ЕСПЧ отменил слушания в деле Украины против России

Фото из открытых источников

Европейский суд по правам человека перенес на неопределенный срок публичные слушания по «крымской» жалобе Украины против России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ сообщает  Европейская правда.

При этом причины такого решения в Страсбурге не уточняют, сообщив лишь о самом факте переноса.

«Суд решил перенести слушания, которые планировались на 27 февраля», — заявили в судебной инстанции.

Там также отказались назвать предполагаемую дату заседания.

По информации издания, стороны спора уже получили официальное сообщение о переносе слушаний. По данным собеседников, решение о таком переносе в столь короткое время до заседания является беспрецедентным.

Кроме того, об отложении заседания сообщает и официальный сайт ЕСПЧ.

Как известно, 27 февраля ЕСПЧ намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до «юридического оформления» аннексии решением Государственной думы РФ.

korrespondent.net

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