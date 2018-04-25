Эспоо: площадка для строительства БелАЭС выбрана ненадлежащим образом

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Страны -члены Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте в четверг в Женеве объявили, что площадка для строительства по соседству с Литвой в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС) была выбрана ненадлежащим образом, с нарушением конвенции.

Это подтвердил BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, возглавлявший делегацию Литвы на встрече в Женеве (Швейцария). По его словам, это историческое решение, показывающее, что жалоба Литвы относительно АЭС была обоснованной.

«Решение максимально благоприятное для Литвы. Сегодня в соглашении стран членов конвенции был утвержден вывод о том, что Беларусь при строительстве БелАЭС нарушила международные соглашения и конкретно Конвенцию Эспоо, и нарушила эту конвенцию по трем статьям. Так что это окончательное решение», — сказал BNS по телефону из Женевы Ж. Вайчюнас.

По его словам, решение позволяет утверждать, что все компании, которые строят БелАЭС, по сути участвуют в проекте, который реализуется в нарушение международных соглашений.

«Решение это важно прежде всего тем, что констатировано само нарушение, и в этом формате процедура реально завершается. Но результат этого решения мы, как Литва, как страны Евросоюза (ЕС) вместе сможем использовать во всех других форматах», — сказал Ж. Вайчюнас.

За благоприятный для Литвы вывод в вопросе о БелАЭС проголосовало 30 из 36 стран, по словам Ж. Вайчюнаса, решение единогласно поддержали все страны ЕС.

Жалобу в связи с тем, что при оценке воздействия БелАЭС на окружающую среду была нарушена конвенция, Литва подала еще в 2011 году, не получив от Беларуси ответов на заданные ею важные вопросы.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС — по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

BNS