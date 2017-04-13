Есть консенсус по синхронизации ЛЭП Балтии через Польшу, однако детали не оговорены

Государства-члены Балтийского плана энергетических соединений (BEMIP) договорились о том, что линии электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран должны быть синхронизированы с континентальной Европой через Польшу. Однако еще нужно прояснить детали – одним из основных вопросов остается, нужна ли вторая линия ЛЭП LitPol Link.

В среду в Брюсселе, вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис, участвовавший во встрече государств BEMIP, сообщил BNS, что страны договорились о том, что приоритетом будет синхронизация через Польшу

«Сегодня речь шла о тексте меморандума о взаимопонимании, и, что отрадно, у нас уже есть закрепленный приоритетный вариант синхронизации с ЛЭП континентальной Европы через Польшу», – сообщил в телефонном интервью из Брюсселя Э. Пурлис.

По его словам, в тексте меморандума также предусмотрено, что операторы ЛЭП Балтийских стран и Польши вместе с ассоциацией операторов электропередачи ENTSO-E подготовят исследование, которое должно ответить на технические вопросы. Оно также должно подтвердить достаточно одной линии LitPol Link для синхронизации ЛЭП Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам Э. Пурлиса, количество смычек в меморандум о взаимопонимании внесено не будет.

«Мы не детализируем это, это должны установить операторы вместе с ENTSO-E. ENTSO-E проведет свою оценку, и тогда они выскажутся по поводу уровня безопасности и того, какие меры для этого уровня безопасности следует реализовать – будет ли достаточно одной линии, или нужны две», – сказал вице-министр

Польша выступает против прокладки второй линии смычки ЛЭП LitPol Link. Варшава утверждает, что это будет трудно сделать из-за экологических требований.

Балтийские страны договорились к 2025 году отключиться от российской системы ЛЭП и синхронизироваться с Европой.

BNS

Метки: BEMIP, Литва, Польша