Есть ли выход из тупика?

Самый большой процент самоубийств среди стран Европейского союза зафиксирован в Литве, а наименьший — в Греции и на Кипре, сообщает статистическое агентство Евростат.

Минувшая неделя не обошлась без трагических случаев. 15 ноября, утром, в Вильнюсе пропал преподаватель Вильнюсского университета Алмантас Юозулинас. 45-летний мужчина уехал из дома на серебристом автомобиле Volkswagen Golf. Супруга сказала, что все личные вещи он оставил дома, в их числе и мобильный телефон. Получив сообщение об исчезновении мужчины, полиция сразу же приступила к поискам: прочесывали леса около ТЦ Mandarinas, ТЦ Norfa, Университета им. Миколаса Ромериса. Полиция также проверила принадлежащий семье гараж, но мужчину не обнаружила.

Спустя сутки сотрудники полиции нашла серебристый Volkswagen Golf. В 150 м от находящейся рядом реки было обнаружено тело пропавшего мужчины. Юозулинас работал преподавателем в Вильнюсском университете и программистом в компании Asseco Lietuva.

Как сообщила полиция, 18 ноября, в 11 часов, из дома в Панявежском районе, на ул. Мелиораторю, в дер. Дембава, ушел и не вернулся 16-летний Айридас Гревишкис. Сообщалось, что у юноши замкнутый характер, есть проблемы со здоровьем. Шел интенсивный поиск пропавшего, в поиске принимали участие военные и общественность. Около 21 часа полиция сообщила, что найдено тело юноши. По предварительным данным он покончил с собой. Ведется расследование по выяснению обстоятельств смерти молодого человека.

С целью профилактики суицидов проводится подготовка специалистов, которые смогут оказать психологическую помощь лицам, пытавшимся покончить с жизнью самоубийством и их родственникам. Обучение проходит по канадской программе, которую успешно применяют в 33 странах мира.

Планируется, что в каждом учебном заведении Вильнюса будет работать, по крайней мере, один специалист, который прошел специальную подготовку по профилактике суицида. Программу также пройдут те люди, которые первыми сталкиваются с потенциальными самоубийцами: врачи, полицейские, пожарные, учителя, соцработники и другие специалисты.

Ранее аналогичная программа по предотвращению суицидов была принята в Каунасе — втором в Литве городе по количеству самоубийств.

Цель терапии – разрешить проблемы, обусловливающие суицид, а не стремиться к предотвращению его любой ценой. Найти выход из тупика. Психотерапия, проводимая с суицидентом, ставит своей целью убедить его в наличии оптимистических возможностей, показать множество перспектив, расширить видение мира. По мнению немецких психиатров, примерно у 70% лиц, совершивших однократную суицидальную попытку, удается добиться формирования новых жизненных целей. У 30% попытки самоубийства повторяются, из них половина со смертельным исходом.

Инф. «ЛК»

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