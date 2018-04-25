Есть сомнения в планах Кабмина Литвы остановить подорожание электроэнергии

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В свете рассмотрения правительством Литвы возможностей снижения роста цен на электроэнергию и газ, часть экспертов считает, что хороших мер для этого не существует, а прибегать к долгосрочным, власти, вероятно, не хотят, поскольку приближаются выборы, сообщила литовская национальная теле-радиовещательная компания LRT.

«Насколько я понимаю, хотят все это сделать до выборов, чтобы этот эффект был ощутим. Есть несколько способов быстрого снижения цен на электроэнергию для потребителей, и все они плохие. Просто нужно сказать населению, что цены на электроэнергию будут расти, есть долгосрочная тенденция, и что проще им будет предложить сделать ту же реновацию, те же инвестиции в более эффективное потребление электроэнергии», – цитируются слова президента Литовской Конфедерации возобновляющихся источников энергии Мартинаса Нагявичюса.

По словам эксперта Литовской энергетической ассоциации Ритиса Стасялиса, после некоторых усилий правительству, возможно, удастся снизить цены для населения, но вряд ли эти изменения будут ощутимыми.

«Если правительство поставит перед собой такую принципиальную цель, конечно, пожалуй, возможно. Вопрос лишь в том: за чей счет. Прижав, взяв «за горло» энергетические компании можно добиться доли процента и сообщить, что что-то увеличится не на 25%, а на 24,9% в следующем году. Боюсь, что нет, люди не ощутят изменений «, – сказал Р. Стасялис.

Комиссия по контролю над энергетикой и ценами на этой неделе должна объявить окончательные цены на электроэнергию и газ в 2019 году, а правительство намерено вести переговоры о снижении этого роста. Возможные меры будут обсуждаться на совещании Кабмина в среду, однако конкретные действия пока не разглашаются.

Опрошенные BNS участники рынка ранее в ноябре прогнозировали, что электроэнергия и газ для бытовых потребителей в следующем году могут подорожать на 15–20%, а электроэнергия для бизнеса может вырасти в цене на целых 30-60%.

BNS