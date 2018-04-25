Эстонии и Дании пригрозили Европейски судом из-за отмывания денег

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Европейская комиссия приняла в четверг решение направить Эстонии обоснованное мнение, а Дании письмо с замечаниями, в которых отмечается, что эти государства не полностью ввели во внутреннее законодательство четвертую директиву ЕС об отмывании денег. Если в течение двух месяцев эти замечания не будут исправлены, Европейская комиссия может подать на Эстонию и Данию в Европейский суд, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания Эстонии ERR.

«Правовые нормы Европейского союза об отмывании денег крайне важны для борьбы с отмыванием денег и борьбы против терроризма. Из-за недавнего скандала в Европейском союзе с отмыванием денег Комиссия считает чрезвычайно важным принятие вышеуказанной директивы всеми государствами-членами ЕС», — приводится мнение Еврокомиссии. В то же время министерство финансов Эстонии сообщило, что в Эстонии полностью принята четвертая директива ЕС об отмывании денег и ответ на критику Еврокомиссии будет дан в течение двух месяцев. «Но мы проанализируем мнение Еврокомиссии и при необходимости готовы уточнить некоторые статьи закона», — отметил представитель Минфина.

Вопрос об отмывании денег был поднят в связи с выявлением масштабных случаев легализации денежных средств через эстонское отделение датского банка Danske Bank.

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного дела в связи с возможным отмыванием денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 млрд долларов. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske Bank Томас Борген.

Как показал аудит датского банка, в портфель нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank входило всего более 10 тысяч клиентов. Было просмотрено 12 000 документов и более 8 млн электронных писем. Эти клиенты совершили около 7,5 млн платежей. Еще 15 тысяч клиентов, деятельность которых была рассмотрена в ходе расследования, совершили около 9,5 млн платежей. Общий объем платежей всех рассмотренных клиентов составил около 200 млрд евро.

Как рассказал руководитель проводившего расследования адвокатского бюро Оле Спирманн, «среди клиентов из числа нерезидентов граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств». 23% из 15 тысяч нерезидентов были граждане России, 12% — Латвии, 9% Кипра, 4% — Великобритании. «Решение о том, кто из них на самом деле отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии», — сказал Спирманн.

Под подозрение попали 42 работника эстонского отделения банка. Эстонская государственная прокуратура 31 июля этого года возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

В то же время, по данным издания The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Европейская комиссия предписала усилить борьбу с отмыванием денег не только Дании и Эстонии, но также Люксембургу и Мальте. Там в отмывании денег заподозрили работников банка Pilatus.

В октябре прошлого года в результате покушения на Мальте была убита местная журналистка Дафна Каруана Галиция, выступавшая с разоблачительными публикациями о деятельности этого банка. В ноябре Европейский центробанк отозвал лицензию у Pilatus, главе которого власти США предъявили обвинения в отмывании денег.

Властям Мальты предписано усилить работу банковского регулятора по надзору за банковским сектором.

Еврокомиссия также подала иск против Люксембурга в Европейский суд юстиции в связи с тем, что власти этой страны не обеспечили соблюдение пятой европейской директивы о мерах против отмывания денег и финансирования терроризма. Она вступила в силу в начале июня этого года, однако не все страны ЕС обеспечили ее выполнение своими регулирующими органами. Эта директива предусматривает, в частности, расширение доступа к данным о владельцах-бенефициарах компаний и трастов.

Из 28 стран ЕС 21 государство получило предупреждения в связи с задержкой применения новых правил. Большинство из этих государств после получения предупреждений выполнили требования Еврокомиссии. На данный момент в связи с неисполнением требований ЕК подала в Европейский суд иски в отношении трех стран — Люксембурга, Ирландии и Румынии.

NEWSru.com