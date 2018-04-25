Эстония и Латвия откладывают испытания работы энергосистем в режиме «острова»

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Запланированные на июнь этого года испытания работы энергосистем Балтийских стран в изолированном режиме не состоятся.

Операторы систем электропередачи Эстонии и Латвии во вторник заявили, что откладывают на неограниченный срок испытания в режиме «острова».

Elerging и AST сообщили через биржу Nord Pool, что испытания работы систем в изолированном режиме, которое необходимо для синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой, откладывается по причине решения России провести такие испытания в Калининградской области раньше – в конце мая.

Испытания были запланированы на 8 июня этого года, а альтернативной датой было 29 июня.

После того, как операторы систем электропередачи Эстонии и Латвии во вторник сообщили, что откладывают на неограниченный срок испытания в режиме «острова», глава литовской компании Litgrid Дайвис Вирбицкас заявил, что будет идти поиск другой даты.

«Испытания работы в изолированном режиме трех Балтийских стран — это технический вопрос. Мы договорились с партнерами в Балтийских странах искать другую дату испытаний», – комментировал BNS Д. Вирбицкас.

По его словам, Litgrid, как и было согласовано с Еврокомиссией, продолжает подготовку к испытаниям работы в изолированном режиме. Намечается оценить альтернативные способы проверки технической готовности генераторов и готовности к стабильной работе системы.

«Мы полностью доверяем своим партнерам, и не сомневаемся, что достигнутые соглашения будут реализованы вовремя. Синхронизация с сетями континентальной Европы — ответственность и обязанность операторов всех трех Балтийских стран», – сказал он.

ЕК, три государства Балтии и Польша в июне прошлого года подписали политическое соглашение о синхронизации с наземными европейскими сетями электропередачи через Польшу, поэтому продолжаются намеченные работы по укреплению и модернизации литовской системы ЛЭП.

Elerging и AST сообщили через биржу Nord Pool, что испытания работы систем в изолированном режиме, которое необходимо для синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой, откладывается по причине решения России провести такие испытания в Калининградской области раньше – в конце мая.

Одновременно операторы стран Балтии согласились продолжить подготовку к работе в изолированном режиме.

Испытания были запланированы на 8 июня этого года, а альтернативной датой было 29 июня.

Проект синхронизации должен быть завершён в 2025 году. Страны Балтии пока работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российской электрической сети.

BNS