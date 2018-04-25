Эстония опередила Литву в списке наиболее инновационных стран

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В списке наиболее инновационных экономик мира, составленном агентством новостей Bloomberg, Литва уступила три позиции и пропустила вперед Эстонию.

В опубликованном Bloomberg в этом году списке 60-ти стран Литва находится на 37-ой позиции. Эстония, позиция которой не изменилась, оказалась на 36-ом месте, а уступившая две позиции Латвия занимает 43-ое место.

На вершине списка, как и в прошлом году, находится Южная Корея. Кроме нее, в десятку лидеров входят Германия, Финляндия, Швейцария, Израиль, Сингапур, Швеция, США, Япония и Франция.

При составлении рейтинга страны оцениваются с учетом расходов на научные исследования и развитие, концентрации компаний высоких технологий, акциями которых торгуют на биржах, прочих показателей. В исследовании участвовали более 200 стран, однако в окончательный отчет не попали страны, которые не предоставили данные хотя бы по шести из семи категорий.

По данным Департамента статистики, в Литве средства, направленные на научно-исследовательские работы и экспериментальное развитие, в 2017 году, по сравнению с 2016-ым годом, выросли на 13,5% до 371,7 млн евро и составили 0,89% внутреннего валового продукта страны.

BNS