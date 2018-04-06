Эстония предоставила политическое убежище активисту “Открытой России”, осужденному в РФ за мошенничество

Активист башкирского отделения “Открытой России”, ранее являвшийся членом башкирского отделения “Молодой гвардии Единой России”, Константин Чадлин получил политическое убежище в Эстонии. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

“Рассмотрев и изучив все материалы дела по моему запросу о предоставлении политического убежища, власти Эстонии нашли обоснованным мое заявление о необходимости защиты по причине преследования за взгляды и убеждения”, – написал Чадлин.

Он также указал, что в настоящее время находится в Таллине. В комментарии “Эху Москвы” активист рассказал, что работает “менеджером среднего звена”. Компания бесплатно предоставила ему квартиру и машину.

В России Чадлин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он был одним из участников преступной группы, которая специализировалась на аферах с автомобилями. Под видом продажи поддержанных авто, находившихся в залоге у банков, мошенники обманом похищали деньги граждан. “Интерфакс” утверждает, что сумма ущерба оценивалась в около 3,7 миллиона рублей.

“Эхо Москвы” сообщало, что пять человек, которых следствие посчитало причастными к афере, были осуждены и получили реальные сроки. Несколько участников группы дали показания на Чадлина, писал “Коммерсант”.

В сентябре 2015 года активиста задержали в Уфе. Ему было предъявлено обвинение в организации мошенничества, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сам Чадлин заявлял, что считает предъявленное обвинение “недоразумением и ошибкой”. В итоге суд отклонил ходатайство следствия о его заключении под стражу, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным СМИ, производство по делу в отношении Чадлина было приостановлено, а летом 2016 года снова возобновлено.

В мае 2017 года дело Чадлина с обвинительным заключением передали в суд. Примерно в это же время активист покинул Россию и запросил политическое убежище в Эстонии.

“Эхо Москвы” сообщало, что Чадлин пересек границу незаконно, после чего сдался эстонским властям. Некоторое время он находился в центре содержания для беженцев, покидать который было запрещено.

Человек из окружения активиста сообщал “Коммерсанту”, что активист выехал в Эстонию по консульским документам, так как загранпаспорта у него не было. В ноябре 2017 года Калининский районный суд Уфы признал Чадлина виновным в организации крупного мошенничества и приговорил его к 10 годам лишения свободы заочно.

Сам Чадлин утверждал, что его преследовали за политические убеждения. “Если меня будут запрашивать по линии Интерпола, меня не будет выдавать ни одна из стран, которая подписала “Дублинскую конвенцию” и признает институт политической защиты. В принципе, весь цивилизованный мир мне открыт для посещения. Ограничения, которые действуют для любого лица, получившего убежище или запросившего защиту, – это не возвращаться в свою страну, потому что это автоматически считается отказом от того, что тебе нужна защита”, – рассказал он “Эху Москвы”. Чадлин являлся активистом башкирского отделения “Молодой гвардии Единой России”. По данным СМИ, он, в частности, координировал проект “Агенты” и был участником проекта “Школа политического лидерства”.

В 2014 году Чадлин получил известность в социальных сетях после опубликованного его компанией “Медиаконтроль” объявления о найме на работу блогеров. Активным пользователям соцсетей в нем обещалось вознаграждение до 35 тыс. рублей за создание общественного мнения.

В том же году Чадлин отвечал за юридическое сопровождение в уфимском ООО “Бизнес-инкубатор “Зевс”, специализировавшемся на финансовом посредничестве. Также, по данным “Коммерсанта”, молодогвардеец занимался юридическим сопровождением кандидатов на избирательных кампаниях в разных регионах РФ.

СМИ отмечают, что репутация у активиста неоднозначная. Его имя связывают с провластными организациями и ультраправыми движениями. После побега Чадлина в региональном отделении “Открытой России” уголовное преследование в отношении него называли “политически мотивированным”. Однако в дальнейшем организация публично об этом практически не высказывалась, кроме вышедшей из движения Марии Бароновой. Она неоднократно отмечала, что помогает Чадлину, которого все “откровенно бросили”.

В эфире “Эха Москвы” Баронова рассказывала, что собирает Чадлину денежную помощь и что ей удалось доказать правозащитной организации Human Rights Watch, которая не хотела вступаться за “путинца”, что преследование активиста политически мотивировано.

NEWSru.com

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