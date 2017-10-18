Эстонская Ridango за 1,6 млн. евро внедрит новую систему билетов в общественном транспорте Клайпеды

Одержавшая победу на конкурсе эстонская компания Ridango внедрит новую систему билетов в общественном транспорте литовского портового города Клайпеда. За три года на нее будет потрачено 1,636 млн. евро.

Как сказал BNS директор Klaipedos keleivinis transportas Гинтарас Нянишкис, в городских автобусах будет внедрена современная система, управляемая по Интернету и позволяющая пассажирам рассчитываться за билет посредством мобильных телефонов, банковских карт, специальных кодов, а также предложить разные билеты.

“У нас будет нормальная западная современная система в общественном транспорте: возможность рассчитаться не только посредством электронного билета, но появится дополнительная возможность рассчитаться бесконтактной банковской картой, можно будет рассчитаться посредством мобильного телефона и кода QR, который может быть и в телефоне, и распечатан”, – рассказал Г. Нянишкис.

В новую систему будет интегрирован и пригородный общественный транспорт. Использовавшиеся до этой поры в пригородном транспорте срочные билеты будут дополнены одноразовыми билетами, которые будут рассчитывать плату за количество остановок.

Эстонская компания внедрит новые технологии до середины следующего года в 231-ом автобусе Клайпеды.

Действующая с 2009 года Ridango уже провела в жизнь такие проекты в Эстонии, Швеции и Гренландии.

BNS

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