Эстонская Up Invest может получить контроль над компанией Apollo Cinemas – Совет по конкуренции

Дочернее предприятие контролируемой эстонским предпринимателем Маргусом Линнамяэ компании MM Grupp – UP Invest, которому принадлежит группа новостных агентств и предприятий по мониторингу СМИ BNS, а также новостной портал 15min.lt, может получить под свой контроль эстонскую компанию Appolo Cinemas, которая управляет сетью ресторанов и кафе, книжных магазинов и кинотеатров Appolo Cinemas.

Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) в четверг разрешила UP Invest купить 55% акций Appolo Cinemas и вместе с другой эстонской компанией Mirrow Institute получить контроль над последней компанией. Говорят, что в результате сделки будет получен и прямой и косвенный контроль над 11-ью предприятиями.

Appolo Cinemas принадлежит в Литве компанию кинопроката Theatrical Film Distribution.

В 2016 году Appolo Cinemas получила 461 тыс. евро прибыли, ее выручка была 5,6 млн. евро.

UP Invest – инвестиционная компания, которой принадлежит имущество в секторах СМИ, розничной торговли, ИТ и технологий.

BNS

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