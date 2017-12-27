Эстонская Up Invest просит разрешения контролировать Appolo Cinemas

Входящее в группу эстонского бизнесмена Маргуса Линнамяэ MM Grupp дочернее предприятие UP Invest, владеющее в странах Балтии группой новостных агентств и мониторинга СМИ BNS, а также новостным порталом 15min.lt, просит дать ему контроль над эстонской Appolo Cinemas, владеющей кафе и ресторанами, книжными магазинами и сетью кинотеатров.

Литовский Совет по конкуренции сообщает, что 20 декабря получил прошение UP Invest о приобретении 55% акций Appolo Cinemas и вместе с другим эстонским предприятием Mirrow Institute приобретает совместный контроль над последним. Appolo Cinemas в Литве владеет фирмой по распространению кинофильмов Theatrical Film Distribution.

Утверждается, что данная сделка даст прямой и косвенный контроль над 11-ю предприятиями.

За 2016 г. Appolo Cinemas заработала 461 тыс. евро прибыли, а оборот составил 5,6 млн.

UP Invest является инвестиционным предприятием, владеющим недвижимостью в секторах СМИ, розничной торговли, IT и технологий.

BNS

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